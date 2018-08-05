مقتل 4 فى تفجير انتحارى استهدف قاعدة عسكرية بالصومال

مقديشيو /أ ش أ/

أعلن مصدر أمنى صومالى أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة، اليوم الأحد، واستهدف قاعدة عسكرية شمال غربى العاصمة مقديشيو، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية عن الكولونيل أحمد على المسئول بالشرطة قوله "إن الهجوم وقع قرب بوابة قاعدة عسكرية فى بلدة أفجوي، التى تبعد مسافة 30 كيلومترا شمال غرب مقديشيو، موضحا أن القتلى بينهم جنديان، فيما من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا.

ومن جانبهم، أفاد بعض سكان المنطقة بأنهم سمعوا دوى إنفجار قوي، تبعه إطلاق نار من القاعدة العسكرية.