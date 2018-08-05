مغادرة أول أفواج الحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة للأراضى المقدسة

بدأت شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية لنقل حجاج دولة فلسطين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، بعد وصولهم للقاهرة عبر معبر رفح البري.

ومن المقرر أن تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الأحد، 4 رحلات جوية أرقام 4024 و3272 و3274 و3276 تتجه جميعها إلى مطار جدة الدولى لنقل 1105 حجاج فلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وحرص سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الأحد، على توديع الدفعة الأولى من الحجاج الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من عددهم 800 حاج وحاجة من قطاع غزة، قادمين من معبر رفح استعدادا للمغادرة للأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأعرب السفير دياب اللوح، خلال وداع الحجاج عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلف الجهات المعنية بالتيسير على حجاج فلسطين، وللجيش المصرى العظيم الذى أمّن سفر الحجاج حتى وصولهم مطار القاهرة.