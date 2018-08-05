معصوم مرزوق يتطاول على القضاء ويهين رموز "الدستورية العليا"

كتب محمد أبو عوض

استمرارا لطريقته فى إهانة مؤسسات الدولة المصرية والمحاولات المستمرة فى تنفيذ المخططات المريبة بالتعاون مع بعض أنصار جماعة الإخوان الإرهابية وجه معصوم مرزوق القيادى بحزب التحالف الشعبى إهانة للقضاء المصرى عبر "بوست" على حسابه الشخصى .





وتطاول "القيادى بالتحالف الشعبى" عبر تويتر بإهانة بالغة على القضاء المصرى، ضاربا بالأعراف والقوانين والدستور عرض الحائط، فى عودة إلى فترة جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تتعمد إهانة القضاء لكشفه حقيقة تلك الجماعة المتطرفة.

لم يتوقف حديث "مرزوق" عبر تويتر عند حد الإهانة المباشرة للقضاء المصرى الشامخ، بل عين نفسه قاضيا يمنح ما يشاء الألقاب وينزع ما يشاء.