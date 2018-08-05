"مصر العليا لنقل الكهرباء": إقامة محطة محولات لربط محطة طاقة شمسية بكوم أمبو

أكد المهندس سامى عبده، رئيس مجلس إدارة منطقة مصر العليا لشركة نقل الكهرباء، أنه تم بدء تنفيذ محطة محولات جديدة بقوة 66 كيلو فولت لخدمة محطة الطاقة الشمسية المقرر إقامتها بقرية فارس التابعة لمركز كوم امبو، لافتا أن محطة المحولات تبلغ تكلفة إنشائها نحو 150 مليون جنيه وتقام على مساحة 2 فدان، وتعمل على ربط الطاقة المولدة من المحطة بالشبكة الموحدة للكهرباء.

وأشار رئيس الشركة بمنطقة مصر العليا، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة تنشأ محطة المحولات لحين بدء عمل محطات الطاقة الشمسية بالمواقع، حينها تبدأ المحطة فى التشغيل التجريبى لمدة لا تتجاوز الشهرين ثم تبدأ بالتشغيل الفعلى بعد التأكد من سلامة عملية الربط بين الطاقة النظيفة المولدة من محطة الطاقة الشمسية ومحطة المحولات.

في حين أكد المهندس أحمد هانى، مهندس دراسات بقطاع الطاقة الشمسية بهيئة الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء، أن محطة الطاقة الشمسية بقرية فارس بكوم أمبو مقامة على مساحة 13 كيلو متر، بتكلفة 221 مليون دولار، وسيتم تخصيص منطقة لبناء محطة تابعة للهيئة تستهدف توليد 76 ميجا وات من الطاقة النظيفة، بينما سيتم تخصيص مساحة أخرى لطرحها للمستثمرين لتوليد 200 ميجا وات.

وأوضح أنه من المقرر أن ينطلق التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المشروع الخاصة بالهيئة فى أبريل المقبل، موضحا أنه مازالت أعمال الإنشاءات والبنية التحتية جارية لتنفيذ المحطة.