مصرع نجار مسلح سقط من أعلى الطابق الثالث فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى نجار مسلح بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر سقوطه من أعلى الطابق الثالث أثناء عمله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون العام باستقبالها "م .م. ا" 30 عاما نجار مسلح - مقيم مدينة أشمون جثة هامدة متأثرا بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء سقوط من علو.

بالانتقال والفحص وسؤال كل من، شقيقه ومرافق المتوفي "ح .م" 46 عاما نجار مسلح ومقيمان بذات العنوان، قررا بأنه أثناء قيام المتوفي بعمله بالطابق الثالث بأحد المنازل بذات الناحية اختل توازنه وسقط أرضاً وحدثت إصابته ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9183 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

من ناحية أخرى أصيبت ربة منزل ونجليها بحروق نارية متفرقة بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، واتهمت نجلى زوجها بالتسبب فى الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية، إخطارا من مستشفى منوف العام بإستقبالها كل من، "س .ع. ا" 43 عاما ربة منزل مصابة بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة 20%، ونجليها "م .ص. ا" 12عاما طالب مصاباً بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة 10% ، والطفلة "ا .م. م" 7 شهور مصابة بحروق نارية بالوجه والقدمين بنسبة 15 % ومقيمين قرية الخطاطبة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص وسؤال الأولي اتهمت نجلى زوجها كل من "و .م. م" 40 سنة عامل عادي، وشقيقه "م" 29 سنة نجار مسلح ومقيمان بذات الناحية بالتسبب في إحداث إصابتهم، وذلك حال قيامهم بإشعال موقد بوتاجاز لإعداد الطعام بالمنزل لوجود خلافات عائلية بينهم، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أنكرا مانسب إليهما وعللا سبب اتهامها لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10273 جنح مركز السادات لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.