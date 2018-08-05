video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طالب غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية لعدم إجادته السباحة

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:23 ص
مصرع طالب غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية لعدم إجادته السباحة غريق - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
لقى طالب بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا بترعة النعناعية وذلك لعدم إجادته السباحة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بترعة النعناعية - دائرة المركز ووفاته بالانتقال وقوات الإنقاذ  النهرى وتم انتشال جثة "ع . و. ع." 15 سنة طالب وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.

 
وبسؤال عم المتوفى "ع .ع. ع." 53 عاما موظف قرر أنه أثناء قيام المتوفى بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا ونفيا الشبهة الجنائية.
 
 
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9204 إدارى مركز أشمون لسنة 2018 وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع نجار مسلح سقط من أعلى الطابق الثالث فى المنوفية

المنوفيه

اخبار مصر

غرق

مركز اشمون

ترعة النعناعية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة