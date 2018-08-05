مصرع طالب غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية لعدم إجادته السباحة

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طالب بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا بترعة النعناعية وذلك لعدم إجادته السباحة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بترعة النعناعية - دائرة المركز ووفاته بالانتقال وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثة "ع . و. ع." 15 سنة طالب وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.

وبسؤال عم المتوفى "ع .ع. ع." 53 عاما موظف قرر أنه أثناء قيام المتوفى بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9204 إدارى مركز أشمون لسنة 2018 وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.