video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 فى حادث مرورى بالقليوبية

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:07 م
مصرع شخصين وإصابة 4 فى حادث مرورى بالقليوبية حادث ارشيفيه
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

لقي شخصان مصرعهم بينهم وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة قليوب.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ركاب "سوزوكى" نتيجة انفجار أحد الإطارات مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه بنها دائرة مركز قليوب.

انتقل اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، لموقع الحادث وتم إخراج المصابين والضحايا من أسفل حطام السيارة وتسيير الحركة المرورية.

تم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9325 جنح مركز قليوب لسنة 2018م، بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن جثامين المتوفين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادثين بطرق السويس

اخر الاخبار

اخبار القليوبية

امن القليوبية

مباحث القليوبية

المواد المخدرة




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة