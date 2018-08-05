مصرع شخصين وإصابة 4 فى حادث مرورى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

لقي شخصان مصرعهم بينهم وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة قليوب.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ركاب "سوزوكى" نتيجة انفجار أحد الإطارات مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه بنها دائرة مركز قليوب.

انتقل اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، لموقع الحادث وتم إخراج المصابين والضحايا من أسفل حطام السيارة وتسيير الحركة المرورية.

تم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9325 جنح مركز قليوب لسنة 2018م، بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن جثامين المتوفين.