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الأحد، 05 أغسطس 2018 09:08 م
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مصرع شخصين برصاص مسلحى حركة الشباب المتمردة فى العاصمة الصومالية

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:12 م
مصرع شخصين برصاص مسلحى حركة الشباب المتمردة فى العاصمة الصومالية حركة الشباب الصومالية
مقديشو (أ ش أ)
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لقى شخصان على الأقل، مصرعهما فى حادثين متفرقين فى العاصمة الصومالية (مقديشو) برصاص مسلحين ينتمون إلى حركة (الشباب) المتمردة.

وذكرت إذاعة (شابيلى) الصومالية اليوم الأحد، أن الحادث الأول وقع بأحد أحياء منطقة (هامر واين) فى مقديشو عندما أطلق مسلحان تابعان لحركة (الشباب) الرصاص على جندى تابع للشرطة الصومالية ليسقط قتيلًا فى الحال، وتمكنا من الفرار قبل أن تصل قوات الأمن إلى موقع الحادث.

كما وقع حادث مماثل فى حى (كاران) شمال العاصمة، عندما أطلق مسلحون من الحركة، النار على رجل مسن، بزعم أنه يعمل لحساب وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية فى الصومال.

 


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