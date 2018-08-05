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الأحد، 05 أغسطس 2018 03:10 م
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مصادر يابانية: رئيس وزراء اليابان يخطط للقاء الرئيس الصينى الشهر المقبل

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:03 م
مصادر يابانية: رئيس وزراء اليابان يخطط للقاء الرئيس الصينى الشهر المقبل شينزو آبى رئيس وزراء اليابان
طوكيو /أ ش أ/
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أفادت مصادر حكومية يابانية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء شينزو آبى يخطط للقاء الرئيس الصينى شى جين بينج على هامش مؤتمر المنتدى الاقتصادى الشرقى فى مدينة فلاديفوستوك الروسية خلال سبتمبر المقبل.

 

وأوضحت المصادر - وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية - أن قمة آبى وشى تهدف إلى التعجيل بتحسين العلاقات اليابانية - الصينية، مشيرة إلى أن آبى يخطط لتجنب زيارة ضريح ياسوكونى بطوكيو خلال الذكرى السنوية لاستسلام اليابان فى الحرب العالمية الثانية فى 15 أغسطس، إذ تعتبر الصين منشأة الشنتو، التى تكرم قتلى الحرب اليابانيين مع مجرمى الحرب من الدرجة الأولى، رمزا للنزعة العسكرية السابقة لليابان.

 

ومن جانبه، قال مسؤول بالحكومة اليابانية "إنه من الطبيعى لرئيس الوزراء أن يولى اهتماما للصين لتحسين العلاقات الثنائية معها، مشيرا إلى أن آخر زيارة يقوم بها آبى لضريح ياسوكونى كانت فى ديسمبر 2013".

 

وأضاف أن آبى يهدف إلى إجراء محادثات مع شي، لتعزيز التعاون الثنائى بشأن النزع النووى لكوريا الشمالية وحل قضية اليابانيين المختطفين.

 

ويأمل رئيس الوزراء اليابانى من خلال زيارته للصين بحلول شهر أكتوبر القادم إلى تمهيد الطريق لزيارة الرئيس الصينى لليابان العام المقبل.

 

جدير بالذكر أن منتدى فلاديفوستوك، المقرر عقده فى الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، قد يحضره أيضا الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون مما يزيد احتمالية لقاء آبى وكيم.

 

 


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رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس الصينى

العلاقات اليابانية الصينية




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