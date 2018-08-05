مستوطنات يقتحمن مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى

رام الله /أ ش أ/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، ستة مقدسيين من مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقى للمسجد الأقصى المبارك، ووفرت الحماية الكاملة لمستوطنتين اقتحمتا المقبرة وقامتا بالصلاة بين القبور.

وأوضح مركز معلومات وادى حلوة فى بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مقبرة باب الرحمة واعتقلت ستة مقدسيين، بينهم مدير مركز معلومات وادى حلوة جواد صيام، وتم اقتيادهم إلى مركز باب الاسباط.

وأضاف أن المستوطنين يقتحمون وبشكل شبه يومى مقبرة باب الرحمة ويؤدون الصلوات بين القبور ومؤخرا قامت مجموعة من المستوطنات بتكسير وتحطيم بعض القبور فى مقبرة باب الرحمة خلال صلاتهم بالمكان بحراسة شرطة الاحتلال.

وأوضح جواد صيام عقب الإفراج عنه من مركز التحقيق، أن مستوطنتين اقتحمتا مقبرة باب الرحمة وقامتا باداء الصلاة بحماية أفراد من شرطة الاحتلال، مستفزين الشبان المتواجدين فى المقبرة الذين كانوا يقومون بأعمال تنظيف داخلها.

وأضاف صيام أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمستوطنتين رغم انتهاكهما حرمة الأموات، وجرت داخل المقبرة مشادات كلامية ثم اعتقلت الشرطة الشبان.مشيرا إلى شرطة الاحتلال حولت شابين للتحقيق فى مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة، بينما أفرجت عن البقية دون شرط، فيما صادرت الهاتف المحمول لصيام.

وفى سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى 49 أمر اعتقال إداريا بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين أربعة وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، منذ تاريخ 19 وحتى 31 يوليو المنصرم.

وأوضح محامى نادى الأسير الفلسطينى محمود الحلبى - فى بيان، اليوم الأحد - أن من بين الأوامر الصادرة أمرا مجددا صدر بحق الطفل ليث أبو خرمة (17 عاما) لمدة ثلاثة أشهر إضافية، علما بأنه معتقل منذ تاريخ 20 سبتمبر 2017، إضافة إلى 20 أمرا صدرت بحق أسرى أمضوا عدة أشهر، بل وسنوات قيد الاعتقال الإدارى.