video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنات يقتحمن مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:35 م
مستوطنات يقتحمن مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى مستوطنون يحاولون اقتحام المسجد الأقصى - أرشيفية
رام الله /أ ش أ/
إضافة تعليق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، ستة مقدسيين من مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقى للمسجد الأقصى المبارك، ووفرت الحماية الكاملة لمستوطنتين اقتحمتا المقبرة وقامتا بالصلاة بين القبور.

وأوضح مركز معلومات وادى حلوة فى بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مقبرة باب الرحمة واعتقلت ستة مقدسيين، بينهم مدير مركز معلومات وادى حلوة جواد صيام، وتم اقتيادهم إلى مركز باب الاسباط.

وأضاف أن المستوطنين يقتحمون وبشكل شبه يومى مقبرة باب الرحمة ويؤدون الصلوات بين القبور ومؤخرا قامت مجموعة من المستوطنات بتكسير وتحطيم بعض القبور فى مقبرة باب الرحمة خلال صلاتهم بالمكان بحراسة شرطة الاحتلال.

وأوضح جواد صيام عقب الإفراج عنه من مركز التحقيق، أن مستوطنتين اقتحمتا مقبرة باب الرحمة وقامتا باداء الصلاة بحماية أفراد من شرطة الاحتلال، مستفزين الشبان المتواجدين فى المقبرة الذين كانوا يقومون بأعمال تنظيف داخلها.

وأضاف صيام أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمستوطنتين رغم انتهاكهما حرمة الأموات، وجرت داخل المقبرة مشادات كلامية ثم اعتقلت الشرطة الشبان.مشيرا إلى شرطة الاحتلال حولت شابين للتحقيق فى مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة، بينما أفرجت عن البقية دون شرط، فيما صادرت الهاتف المحمول لصيام.

وفى سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى 49 أمر اعتقال إداريا بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين أربعة وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، منذ تاريخ 19 وحتى 31 يوليو المنصرم.

وأوضح محامى نادى الأسير الفلسطينى محمود الحلبى - فى بيان، اليوم الأحد - أن من بين الأوامر الصادرة أمرا مجددا صدر بحق الطفل ليث أبو خرمة (17 عاما) لمدة ثلاثة أشهر إضافية، علما بأنه معتقل منذ تاريخ 20 سبتمبر 2017، إضافة إلى 20 أمرا صدرت بحق أسرى أمضوا عدة أشهر، بل وسنوات قيد الاعتقال الإدارى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفتتح مشروع استيطانى جديد جنوب المسجد الأقصى

مقبرة باب الرحمة

المسجد الاقصى

مستوطنات

قوات الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة