مستشفى العريش العام تضيف لخدماتها التواصل مع الجمهور عبر "واتس آب"

شمال سيناء - محمد حسين

خصصت مستشفى العريش العام بشمال سيناء، رقما خاصا بخدمة الواتس اب للتواصل بين الجمهور والمستشفى على مدار الساعة.

وقال تامر حمدان مسئول الخدمة الجديدة، إنه تم تدشين جروب خدمة واتس آب متاح لكل الجمهور الانضمام له، والهدف من جروب مستشفى العريش العام التواصل السريع فى الأسئلة والاستفسارات والرد عليها، ومعرفة كل ماهو جديد من تغيرات واحداثيات داخل المستشفى تفيد الأعضاء، التواصل مع الأطباء، ومعرفة أماكن تواجدهم، والتسهيل على المواطن فى معرفة أى إجراءات أو معرفة أى رسوم تحاليل أو الإشاعات والخدمات التى تقدم داخل المستشفى .