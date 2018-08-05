مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية متقدمة لتسهيل موسم الحج

جدة(أ ف ب)

اجتمع مبرمجون من أنحاء العالم فى السعودية هذا الأسبوع للعمل على ابتكار حلول تكنولوجية متقدمة للعوائق التى عادة ما يشهدها موسم الحج، ضمن مسابقة برمجة ماراتونية، "هاكاثون الحج"، نظمت بالتزامن مع بدء توافد الحجاج إلى المملكة.

ويتنافس آلاف المبرمجين المتخصصين والطلاب لساعات طويلة فى قاعة فى مدينة جدة الساحلية غرب المملكة، ضمن فاعليات أول "هاكاثون" سعودى، قبل نحو أسبوعين من بدء مراسم الحج التى يتوقع أن يشارك فيها أكثر من مليونى شخص.

و"هاكاثون" عادة ما يكون عبارة عن تجمع للمبرمجين لتصميم برامج جديدة أو مناقشة مسائل تتعلق بالبرمجة.

ومن هذا المنطلق، انكبّ المبرمجون فى جدة طوال 36 ساعة ومن دون توقف على حل معضلة رئيسية من خلال توظيف التكنولوجيا: كيفية تفادى حوادث مميتة فى المستقبل.

وعملت مجموعة مؤلفة من خمس شابات منقبات من السعودية واليمن واريتريا على تصميم تطبيق يتيح للمسعفين سرعة الوصول إلى الاشخاص الذى يحتاجون إلى مساعدة طبية عبر استخدام تكنولوجيا التعقب الجغرافي.

وتقوم فكرة التطبيق على إعطاء الأولوية للحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية أكثر من الآخرين.

وقام أربعة طلاب ببرمجة تطبيق هو عبارة عن "مقود افتراضى" يساعد حامله على تحديد موقع أقربائه المفقودين، مستعينا بسوار يعمل بتقنية "بلوتوث".

كما صمّم أربعة رجال سعوديون جهاز استشعار ينذر عمّال النظافة عندما تمتلئ أكياس النفايات.

كما استخدمت نساء سعوديات رموز برمجة وحلولا حسابية متقدمة من أجل تصميم تطبيق يساعد الحجاج الذين لا يتحدثون اللغة العربية على ترجمة التعليمات إلى عدد من اللغات من دون الحاجة إلى خدمة الانترنت.