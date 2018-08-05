video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية متقدمة لتسهيل موسم الحج

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:52 م
مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية متقدمة لتسهيل موسم الحج حجاج ـ صورة أرشيفية
جدة(أ ف ب)
إضافة تعليق

اجتمع مبرمجون من أنحاء العالم فى السعودية هذا الأسبوع للعمل على ابتكار حلول تكنولوجية متقدمة للعوائق التى عادة ما يشهدها موسم الحج، ضمن مسابقة برمجة ماراتونية، "هاكاثون الحج"، نظمت بالتزامن مع بدء توافد الحجاج إلى المملكة.

ويتنافس آلاف المبرمجين المتخصصين والطلاب لساعات طويلة فى قاعة فى مدينة جدة الساحلية غرب المملكة، ضمن فاعليات أول "هاكاثون" سعودى، قبل نحو أسبوعين من بدء مراسم الحج التى يتوقع أن يشارك فيها أكثر من مليونى شخص.

و"هاكاثون" عادة ما يكون عبارة عن تجمع للمبرمجين لتصميم برامج جديدة أو مناقشة مسائل تتعلق بالبرمجة.

ومن هذا المنطلق، انكبّ المبرمجون فى جدة طوال 36 ساعة ومن دون توقف على حل معضلة رئيسية من خلال توظيف التكنولوجيا: كيفية تفادى حوادث مميتة فى المستقبل.

وعملت مجموعة مؤلفة من خمس شابات منقبات من السعودية واليمن واريتريا على تصميم تطبيق يتيح للمسعفين سرعة الوصول إلى الاشخاص الذى يحتاجون إلى مساعدة طبية عبر استخدام تكنولوجيا التعقب الجغرافي.

وتقوم فكرة التطبيق على إعطاء الأولوية للحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية أكثر من الآخرين.

وقام أربعة طلاب ببرمجة تطبيق هو عبارة عن "مقود افتراضى" يساعد حامله على تحديد موقع أقربائه المفقودين، مستعينا بسوار يعمل بتقنية "بلوتوث".

كما صمّم أربعة رجال سعوديون جهاز استشعار ينذر عمّال النظافة عندما تمتلئ أكياس النفايات.

كما استخدمت نساء سعوديات رموز برمجة وحلولا حسابية متقدمة من أجل تصميم تطبيق يساعد الحجاج الذين لا يتحدثون اللغة العربية على ترجمة التعليمات إلى عدد من اللغات من دون الحاجة إلى خدمة الانترنت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير السعودى بالقاهرة: السفارة توفر كافة التسهيلات للحجاج المصريين

مغادرة أول أفواج الحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة للأراضى المقدسة

هاكاثون

موسم الحج

السعوديه

هاكاثون الحج




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة