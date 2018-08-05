مدير أمن سوهاج: إزالة 55 حالة تعدى على الزراعات وأملاك الدولة بالمراكز

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج أن القوات بالمديرية تمكنت من تنفيذ تأمين 55 حكما وقرارا قضائيا خاص بالتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني بدون ترخيص ومنافع والري بمراكز المديرية المختلفة برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب واللواء مساعد المدير لقطاع الشمال واللواء مساعد المدير لفرقة الشرق.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن الحملة امنت في مركز شرطة العسيرات تأمين تنفيذ " 7 " حالات تعدى على الأراضي الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1434 إداري المركز لسنة 2018 وبقسم شرطة طهطا تم تامين تنفيذ " 10 " حالات تعد علي الأراضي الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1329 إداري المركز لسنة 2018 وبمركز شرطة ساقلته تم تأمين تنفيذ " 20 " حالة تعد علي الأراضي الزراعية تحرر عن ذلك المحضر رقم 1681 إداري المركز لسنة 2018

وأشار مدير الأمن، إلى أن القوات تمكنت من تأمين تنفيذ حالتى تعد علي منافع الري بدائرة مركز شرطة أخميم وبقسم شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ إزالة "10 " مباني بدون ترخيص ومركز شرطة سوهاج وتم تأمين تنفيذ " 6 " حالات تعد علي أملاك الدولة .

وأضاف مدير أمن سوهاج أن عمليات التأمين تأتى في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد الأمني المستمر، واستعادة هيبة الدولة، وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذاً لخطة المديرية فـي هذا الشأن ولازالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة القرارات القضائية والإدارية تنسيقاً والمحافظة.