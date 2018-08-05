"محفوظ" لمحاورته أثناء القبض عليه: "هاتى ولدك يشتغل معايا بالنظافة وهشتغل"

كتب كريم كشك

وجه الطفل محفوظ مجاهد صاحب واقعة التهريب بجمرك بورسعيد، رسالة إلى المذيعة التى استجوبته أثناء القبض عليه، أنه إذا وافقت على عمل ابنها معه أو أخوها، سيوافق هو الآخر بالعمل بشركة النظافة، والذى كان مقترحها له.

وأوضح محفوظ، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "الـ10 مساء"، والمذاع عبر فضائية "دريم"، قائًلًا: "أنا مش متسول، وهاتى ولدك يشتغل معايا فى شركة النظافة، أو هاتى أخوكى يشتغل معايا، وأنا هشتغل، والشغل مش عيب ولا حرام".

وأكد محفوظ، أنه يأمل فى أن يعود لوالديه فى عيد الأضحى المقبل، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى بورسعيد وفعل كل ذلك، لكى يثبت لأهله أنه يستطيع الاعتماد على نفسه، قائلًا: "نفسى فى العيد اللى جاى ده أكون كاسى أبويا وأمى، وأخواتى، وأبوس على رأسهم، وبإذن الله هوديهم الحج".