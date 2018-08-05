محافظ كفرالشيخ يمنح تراخيص مزاولة النشاط الطبي والعلاج لـ251 منشأة طبية بالمحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، قراراً بمنح تراخيص مزاولة النشاط الطبي والعلاج لـ251 منشأة طبية بالمحافظة شملت عيادات ومراكز طبية لتوافر الشروط المطلوبة للترخيص، بناءً عن تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ خلال الفترة من 1يناير 2018م وحتى الآن ، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية التي منحت التراخيص شملت عيادات للكشف الطبي في تخصصات الأسنان، الباطنة، النساء والتوليد، الجراحة العامة، وتخصصات مختلفة، ومراكز طبية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه لا تهاون مع المقصرين موجهاً بالمرور اليومي وتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة، مؤكدًا على تنفيذ القانون وحماية المواطنين، لافتاً انه هناك رقابة على جميع المنشآت الطبية بنطاق المحافظة ومراجعة شروط تراخيص العيادات والمنشآت الطبية الخاصة حرصاً على سلامة المواطنين.

وتضمن القرار منح تراخيص مزاولة النشاط الطبى، لعيادة الدكتور "و.ف.ع.أ" أسنان بكفرالشيخ، وعيادة الدكتور "م.س.ش.ر" ،أسنان بدسوق، عيادة الدكتور "ف.س.ا.س" أطفال،بدسوق،وعيادة الدكتور "م.ح.ا.ب" قلب وأوعية دموية بدسوق، عيادة الدكتور "ا.ع.ا" نساء وتوليد بدسوق،وعيادة الدكتور "م.م.م.م" أسنان بكفرالشيخ، وعيادة الدكتورة "ا.ع.ج.س.ا" أطفال بسيدى سالم،وعيادة الدكتور"م.ع.ح.ر" عصبية ونفسية بفوه،وعيادة الدكتور "ش.م.ا.ش" عظام بفوه، وعيادة الدكتور"ع.ع" نساء وتوليد - كفرالشيخ، عيادة الدكتور "م.م.ا" مسالك بولية بدسوق،وعيادة الدكتور " م.س.ا.م" أطفال بكفرالشيخ، ويادة الدكتورة "د.م.ع" أطفال بدسوق، عيادة الدكتور "س.ع.م" أنف وأذن بدسوق، وعيادة الدكتور "ع.د.ب.س" مسالك بولية يدسوق،وعيادة الدكتور "م.س.ع.س" أطفال بدسوق،وعيادة الدكتور "ع.ع.م.م" باطنة بالحامول،وعيادة الدكتور "م.ع.ع.ح" نساء وتوليد بسيدى سالم،وعيادة الدكتور" م.م.ع" نساء وتوليد بقلين،وعيادة الدكتور"م.ر.م.ز" أنف وأذن بقلين، عيادة الدكتور "ك.م.ن.م" أنف وأذن بقلين، وعيادة الدكتور "م.ك.ا.م" جراحة عامة بدسوق،وعيادة الدكتور "ط.م.س" باطنة بسيدى سالم،وعيادة الدكتور "ع.م.س.ج" أسنان بسيدى سالم، وعيادة الدكتورة "ش.ي.ع" أسنان بسيدى سالم، وعيادة الدكتور "ا.م.ع" أسنان بكفرالشيخ، وعيادة الدكتور "م.س.ب " صدر بكفرالشيح،وعيادة الدكتور "ا.م.س.ع " نساء وتوليد بدسوق،وعيادة الدكتور "ع.خ.ا.ب" نساء وتوليد بدسوق ،وعيادة الدكتور "ا.س.س.س" عيون – دسوق، عيادة الدكتور"ا.م.م.ا" قلبب دسوق .

كما منح المحافظ تراخيص لعيادة الدكتورة "م.س.ك.ج" نساء وتوليد بكفرالشيخ، ومحل"ر" للنظارات الطبية بكفرالشيخ، ومحل "م" للنظارات الطبية بسيدى سالم، وحل "ش" للنظارات الطبية بسيدى سالم ،وعيادة الدكتورة "أ.أ.ع.د" نساء وتوليد بسيدى سالم،وعيادة الدكتور "و.م.خ.ع" مخ وأعصاب بدسوق، عيادة الدكتور "أ.ف.ش.ر" عظام بفوه،وعيادة الدكتور "هـ.ح.ح.ا" جراحة عامة بفوه، عيادة الدكتور "أ.م.م.ع" أسنان بمطوبس، عيادة الدكتور"م.ع.ف" أسنان بمطوبس،وعيادة الدكتور "م.ع.ح" باطنة بسيدى سالم، وعيادة الدكتور"هـ.ع.ع.د" نساء وتوليد بكفرالشيخ، وعيادة الدكتور" أ.ز.ع.ي" أسنان – كفرالشيخ، عيادة الدكتورة "ب.س.أ.م" أسنان – كفرالشيخ،وعيادة الدكتور " هـ. ص.ع" أسنان بفوه، عيادة الدكتور " م.ج.ح.س" عيون بفوه،وعيادة الدكتور " م.و.م.م" طب طبيعى بدسوق،وعيادة الدكتور "ش.م.م. م" عظام بدسوق،وعيادة الدكتور "ع.د.ع.ع" عظام بدسوق، عيادة الدكتور "ع.ع.ع" أسنان بدسوق،وعيادة الدكتور "م.م.ع" باطنة بدسوق،وعيادة الدكتور "س.م.ع.ج" ممارس عام بدسوق.