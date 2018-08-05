محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93%

سوهاج – عمرو خلف

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/2018، حيث بلغت نسبة النجاح 93% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية.

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، فى بيان للمحافظة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 15 ألفًا 690 طالبًا وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 14 ألفًا و404 طلاب وطالبات وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 13 ألفًا 339 طالبًا وطالبة بنسبة نجاج 93% .

وأكد محافظ سوهاج، على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة، لافتًا إلى أن النجاح يعنى وجود خطط موضوعة والالتزام بتنفيذ هذه الخطط ولا بد أن يكون الجميع متسابقون فى النجاح والتميز.