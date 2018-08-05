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الأحد، 05 أغسطس 2018 02:18 م
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محافظ سوهاج : رفع 100 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بمركز ساقلتة

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:01 م
محافظ سوهاج : رفع 100 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بمركز ساقلتة رفع القمامة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن رفع 100 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بناحية مركز ساقلتة، واستمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

ومن جانبه قال عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان، أن الوحدة قامت بحملات للنظافة والتجميل وتوسعة وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وإزالة المخلفات الصلبة بناحى قرى الجلاوية والمستعمرة، ونجع عباسة، وطريق المقابر، والطريق الدائرى بمجلس قروى الجلاوية، وأسفرت الحملة عن رفع 100 طن مخلفات صلبة بمعدات الوحدة المحلية لقرية الجلاوية بالتعاون مع أهالى القرية ، وجارى اعمال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف قرى المركز .

ومن جانب اخر انتقل الدكتور أيمن عبد المنعم   محافظ سوهاج الى قرية نجع أبوعوض بمركز المراغة  لمتابعة عملية اصلاح كسر الخط الرئيسى للصرف الصحى بقطر 800  مللى والذى يربط عملية الصرف الصحى بمدينة المراغة الى قرية الغريزات بمشاركة معدات الوحدات المحلية بالمراغة ، وسوهاج ، وحى شرق، وجهينة ، وأخميم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وقوات الحماية المدنية.

وأوضح اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة أنه حدث كسر لخط الصرف الصحى الرئيسى بنجع أبو عوض مركز المراغة وتم تحويل المياه التى تسربت من مواسير الخط الرئيسى الى قطعة ارض منخفضة غير مستغلة حتى لا تتسرب المياه الى الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية وتقوم سيارت الشفط التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية بكسح ونقل المياه الى محطة الصرف الصحى، ويقوم المهندسين والفنيين بشركة الصرف الصحى بإصلاح خط الصرف الرئيسى.

وأضاف شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة انه تم غلق المحابس وشفط جميع المياه من الشارع، والدفع بسيارات الكسح واللودر، وجارى الإصلاح بالتعاون مع فريق الصيانة التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف اللواء محمد البدرى رئيس مجلس الإدارة .

 

 

 

 


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