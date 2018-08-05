محافظ سوهاج : تنفيذ إزالة 11 قرار لمبانى مخالفة بحى شرق

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحملة لإزالة المبانى المخالفة بنطاق الحى، وأسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة لمبانى مخالفة ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى للتعديات وإزالة مخالفات البناء .

ومن جانبه أوضح صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الحى قام بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع الاجهزة الأمنية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرار إزالة لمبانى من دون ترخيص، وجارى المتابعة اليومية للمخالفات.