محافظ دمياط يفتتح معرض " ديارنا ..رأس البر" بمشاركة 60 عارضا من 11 محافظة

دمياط معتز الشربينى

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مساء اليوم معرض " ديارنا رأس البر" المقام بشارع كورنيش النيل على مساحة 500 متر مربع، بمشاركة 60 عارضا من محافظات دمياط والقاهرة وسوهاج وأسيوط والوادى الجديد وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية وشمال وجنوب سيناء وأسوان، بالإضافة إلى مشاركة الشركة القابضة للغزل والنسيج ويستمر المعرض حتى الثامن عشر من شهر أغسطس الحالى.

وتفقدالمحافظ المعروضات من منتجات الأسر المنتجة والتى تضم المفروشات بأنواعها والمنتجات السيناوية واليدوية والاكسسوارات والملابس و مفارش الكروشيه واللاسيه ومنتجات السجاد والكليم والصدف والخزف والتحف، بالإضافة إلى المصنوعات الجلدية، وأشاد بجودتها العالية وأسعارها المناسبة مناشدا جميع أبناء المحافظة ورواد مدينة رأس البر بزيارة المعرض والذى يقدم عروضا مميزة يومى الخميس والجمعة.

وأوضح المحافظ، أن افتتاح ديارنا بمدينة رأس البر، يأتى فى إطار سلسلة المعارض التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية لما تحظى به هذه المنتجات من مكانة كبيرة ولما تحققه من نسب مبيعات عالية حيث توجه المحافظ بالشكر إلى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها الغير عادى لتلك المعارض للنهوض بالصناعات اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة.

كما توجه المحافظ بالشكر إلى مديرية التضامن الاجتماعي لمتابعتها المستمرة لاعمال تجهيز المعرض.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور عادل البيسكاوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتورة أمانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للأسر المنتجة بوزارة التضامن الاجتماعي ، اللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة و حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي