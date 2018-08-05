video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يفتتح معرض " ديارنا ..رأس البر" بمشاركة 60 عارضا من 11 محافظة

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:39 م
محافظ دمياط يفتتح معرض " ديارنا ..رأس البر" بمشاركة 60 عارضا من 11 محافظة محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مساء اليوم معرض " ديارنا رأس البر" المقام  بشارع كورنيش النيل على مساحة 500 متر مربع، بمشاركة 60 عارضا من محافظات دمياط والقاهرة وسوهاج وأسيوط والوادى الجديد وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية وشمال وجنوب سيناء وأسوان، بالإضافة إلى مشاركة الشركة القابضة للغزل والنسيج ويستمر المعرض حتى الثامن عشر من شهر أغسطس الحالى.
 
وتفقدالمحافظ المعروضات من منتجات الأسر المنتجة والتى تضم المفروشات بأنواعها والمنتجات السيناوية واليدوية والاكسسوارات والملابس و مفارش الكروشيه واللاسيه ومنتجات السجاد والكليم والصدف والخزف والتحف،  بالإضافة إلى المصنوعات الجلدية، وأشاد بجودتها العالية وأسعارها المناسبة مناشدا جميع أبناء المحافظة ورواد مدينة رأس البر بزيارة المعرض والذى يقدم عروضا مميزة يومى الخميس والجمعة.
 
وأوضح المحافظ، أن افتتاح ديارنا بمدينة رأس البر، يأتى فى إطار سلسلة المعارض التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية لما تحظى به هذه المنتجات من مكانة كبيرة ولما تحققه من نسب مبيعات عالية حيث توجه المحافظ بالشكر إلى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها الغير عادى لتلك المعارض للنهوض بالصناعات اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة.
 
كما توجه المحافظ بالشكر إلى مديرية التضامن الاجتماعي لمتابعتها المستمرة لاعمال تجهيز المعرض.
 
جاء الافتتاح بحضور الدكتور عادل البيسكاوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتورة أمانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للأسر  المنتجة بوزارة التضامن الاجتماعي ، اللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة و حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط يبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات

دمياط

اخبار دمياط

التضامن الاجتماعي

اخبار المحافظات

رأس البر

معارض

معرض دريانا




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة