محافظ دمياط يبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات

دمياط معتز الشربينى

اجتمع اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع وائل العاصى مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بدمياط، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز لدعم مشروعات النفع العام للمحافظة.

حيث أكد مدير مكتب الجهاز أن الجهاز على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمشروعات الرصف وتطوير الصرف الصحى، وتدبيش جوانب نهر النيل، وتغطية الترع والمصارف فى المناطق كثيفة السكان، وكذا دعم وصيانة المدارس الصغيرة والمتوسطة، ومراكز الشباب.

يأتى ذلك فى إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر فى المشاركة فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة فى المجتمعات وتنميتها.