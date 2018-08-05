محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية بنسبة 98.88% للنظامى

بنى سويف : هانى فتحى

اعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/2018 بنسبة بنجاح 98.88%، حيث تقدم للامتحان 15927 طالباً وطالبة حضر منهم 14848، ونجح 14681 طالبا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح للدور الثانى لطلبة المنازل 99.41% ، حيث تقدم للامتحان 932 حضر منهم 853، ونجح 848 طالباً وطالبة.

وبذلك بلغت النسبة العامة للنجاح فى الدورين الأول والثانى للطلبة النظاميين 97.19%، بينما بلغت النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل فى الدورين الأول والثاني 92.87% .

وعلى صعيد النسبة العامة للنجاح على مستوى الإدارات فى الدورين "الأول والثانى" فقد احتلت بنى سويف المركز الأول بنسبة نجاح 98.44%، تلتها إدارة ببا فى المركز الثانى بنسبة 97.74%، بينما جاءت إدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة نجاح 97.13%، وإدارة إهناسيا فى المركز الرابع بنسبة 97.02%، وفى المركز الخامس إدارة الواسطى بنسبة 96.62%، فيما حصدت إدارة سمسطا المركز السادس بنسبة نجاح 96.51% ، فى حين جاءت الفشن فى المركز السابع بنسبة نجاح 94.14%.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ فى مايو الماضى، قد اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/2018 بنسبة 65.86% للنظامين، و21.98% لطلبة المنازل بنفس الدور.