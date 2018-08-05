محافظ الوادى الجديد يوجه بتشغيل مكتبة مصر العامة بالطاقة الشمسية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مكتبة مصر العامة، وترأس اجتماع مجلس أمناء المكتبة الذى تم انعقاده اليوم، حيث وجه المحافظ بتشغيل المكتبة بنظام الطاقة الشمسية لزيادة مواردها المالية وتوقيع برتوكولات مع الجامعة والتربية والتعليم ومكتبه الإسكندرية لتنمية قدرات الأطفال الفكرية والثقافية.

كمل وجه المحافظ بإنشاء حديقة تعليمية لرياض الأطفال وإعداد دورات تأهيله للعاملين بالمكتبة، وكذلك دورات تثقيفية ومؤتمرات لتشغيل الشباب وتنظيم صالون فكرى ثقافى كل ستة أشهر بحضور كبار الشخصيات العامة وتنظيم رحلات داخليه للأطفال والأسر.

وأعلن اللواء محمد الزملوط عن تأجيل زيارة لجنة وزارة الرى التى كان مقررا لها اليوم الأحد وعلى مدار 3 أيام لمناقشة حل مشكلات آبار الرى التى تعمل بطلمبات الديزل وبحث آبيات تشغيلها بنظام الطاقة الشمسية بتمويل بنكى على أن يتم تقسيط قيمة التمويل بفوائد يجرى مناقشة سعرها حيث تم تقديم عروض للفوائد لم تكن مناسبة لظروف المزارعين وجارى بحث كيفية تخفيض نسبة الفائدة ليتسنى للمزارعين الاستفادة من المشروع.

وأضاف الزملوط فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع " أن مشروعات تشغيل الابار الزراعية بالطاقة الشمسية حقق نجاحا كبيرا على مستوى كافة المراكز وجارى بحث تشغيل ابار الديزل التى يزيد عددها عن 100 بئر على مستوى المراكز بهدف القضاء على مشكلات اعطال طلمبات الديزل المتكررة ومعاناة المزارعين من ارتفاع تكلفة السولار والوقود المشغل للطلمبات بجانب أعمال الصيانة المتكررة.