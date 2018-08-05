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محافظ القليوبية ينسق مع وزيرة الصحة لافتتاح ثلاث مستشفيات

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:45 ص
محافظ القليوبية ينسق مع وزيرة الصحة لافتتاح ثلاث مستشفيات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
كتب إبراهيم سالم
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تواصل اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للتنسيق حول افتتاح ثلاث مستشفيات كبرى بالمحافظة وهى مستشفيات قها وكفر شكر والخانكة، لبدء تقديم خدماتها للمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى بحضور المحافظ، والدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية بمقر الوزارة لبحث التشطيبات النهائية لتلك المستشفيات وتحديد موعد لبدء دخولها الخدمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لأبناء المحافظة.

 

 


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