محافظ القليوبية يستقبل رئيس هيئة الأوقاف المصرية لإنشاء مدارس ومستشفيات

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

التقى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بمكتبه بالديوان العام بالمهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية بحضور المهندس محمد مدبولى مدير منطقة أوقاف القليوبية.

وذلك للبدء فى عمل رسومات تنفيذية ودراسات الجدوى لعدد من قطع الأراضى ملك للأوقاف لبناء مدارس عليها فى المراكز والمدن التى تحتاج بشدة لوجود مدارس بها وكذا بناء سوق حضارى على أرض الأوقاف بقليوب بالإضافة إلى بناء مستشفى عسكرى على قطعة أرض للأوقاف بمدينة بنها على مساحة 3 آلاف متر تقوم ببنائها القوات المسلحة لخدمة أهالى القليوبية بالشراكة مع هيئة الأوقاف المصرية.

وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر والتقدير لرئيس هيئة الأوقاف المصرية والجهاز الذى يعمل معه على حسن تعاونهم مع المحافظة فى تقديم منفعة عامة لخدمة مواطنى القليوبية.

على جانب آخر، بحث محافظ القليوبية إنشاء مستشفى أورام بالتبرع من قبل أحد المواطنين لتوفير الأجهزة الخاصة بالمستشفى بمدينة بنها بالمنطقة الواقعة على المدخل الشرقى للمدينة قبلى سكة حديد بنها الزقازيق وشرقى الرياح التوفيقى ويهدف ذلك إلى توفير خدمة طبية متميزة فى هذا المجال للمواطنين.

جاء ذلك بحضور رئيس مدينة بنها ومديرى التخطيط العمرانى والشئون الهندسية والمكتب الفنى ومسئول من مديرية المساحة، حيث ناقش المحافظ مساحة المستشفى والتى تبلغ حوالي 1500 متر مربع مع الأخذ فى الاعتبار تفادى أى أضرار تمس مساحة الأرض الخاصة بالملاك المحيطين بموقع الأرض محل التبرع.

كما أمر المحافظ بعمل إحداثيات للمكان وبيان حدود حرم السكة الحديد مع تقديم تبرع رسمى للمكان من المتبرع لإقامة مبنى المستشفى وتحديد الشوارع الخاصة بالمكان والمساحات و الملكيات والعرض فى أسرع وقت .