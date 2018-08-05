محافظ القليوبية يتفقد 6 مشروعات بالخانكة بينها إنشاء 113 عمارة إسكان

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت منذ قليل جولة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بمدينة الخانكة عقب الانتهاء منها بكفر شكر، حيث يتفقد مشروع انشاء 113 عمارة اسكان اجتماعى بعرب العليقات بتكلفة 521 مليون جنيه، إلى جانب تفقد مشروع صوامع الغلال 18 صومعة سعة 90 ألف طن بتكلفة 245 مليون جنيه.

كما يتفقد محافظ القليوبية مشروع إنشاء سحارة على مصرف بلبيس بتكلفة 98 مليون جنيه، وتفقد كوبرى ترعة الاسماعيلية، وكذلك محطة مياه سيرياقوس بطاقة انتاجية 145 ألف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 18 مليون جنيه.

ويختتم المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزى بتكلفة 108 مليون و680 ألف جنيه.