محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات بتكلفة مليار و783 مليون جنيه

القليوبية نيفين طه

أجرى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية جولة بمدن كفر شكر والخانكة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية، حيث بدأ الجولة بتفقد أعمال إنشاءات كوبرى كفر شكر الجديد الجارى إنشاءه بتكلفة تصل الى 140 مليون جنيه وسيساهم بحد كبير فى تحقق السيولة المرورية بعد إنشائه وتحقيق إنفراجة كبيرة بمدينة كفر شكر ويعد هذا المشروع من المشروعات العملاقة التى تحتاجها المحافظة لحل أزمة موجودة بالفعل للحد من الحوادث التى كانت تتكرر، حيث وجه سيادته بدفع الأعمال والتنسيق مع الجهاز التنفيذى لتذليل أى عقبات تعرقل إنهاء المشروع فى المواعيد المحددة.

كما تفقد مستشفى كفر شكر المركزى الجارى إنشائها بتكلفة 215مليون جنيه والتى تتكون من 160 سرير و6 غرف عمليات وعدد 17 عيادة خارجية لخدمة أهالى المدينة حيث أعطى سيادته تعليماته بسرعة دفع الأعمال بالتوازى مع إستكمال أعمال الإنشاءات والفرش الطبى لتدخل المستشفى الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وتفقد أعمال مشروع إنشاء 113 عمارة إسكان اجتماعى بعرب العليقات بتكلفة521 مليون جنيه وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من توصيل المرافق والانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومى فى أقرب وقت ممكن.

ثم توجه بعد ذلك لتفقد مشروع صوامع الغلال بعرب العليقات والذى يتكون من عدد 18 صومعة بتكلفة 245 مليون جنيه سعة 90 ألف طن قمح والتى من المقرر الانتهاء منها فى 30 /4/2019حيث أعطى سيادته تعليمات للقائمين على التنفيذ بضرورة دفع الأعمال والتسليم فى الموعد المحدد، وجدير بالذكر أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع للصوامع على مستوى الجمهورية حيث تستوعب الصومعة الواحدة 5 آلاف طن قمح ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إلكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث الأسايب التقنية.

كما تفقد أيضا سحارة مصرف بلبيس بتكلفة 100 مليون جنيه والتى تبلغ مساحتها 800 متر وتقوم السحارة بنقل مياه مصرف بلبيس "والذى يصب فى بحيرة المنزلة " بحر البقر" من أسفل ترعة الاسماعيلية وتتكون السحارة من 5 أنفاق و 5 بوابات عبارة عن مداخل ومخارج وسعتها ستكون أكثر من ضعف الكمية التى يتم نقلها حاليا ،ونسبة التنفيذ حاليا 95%، كما تفقد كوبرى ترعة الاسماعيلية الجديد بالخانكة بتكلفة 40 مليون جنيه والهدف من إنشائه توسيع المجرى المائى والطريق.

كما تفقد مستشفى الخانكة المركزى بتكلفة 220 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها قريبا وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وأعمال مشروع محطة مياه سرياقوس بطاقة 145 ألف متر مكعب بتكلفة 380 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء من أعمالها فى 1/10/2018.

ورافقه خلال الجولة أعضاء مجلس النواب رضوان الزياتى ومحمد مدينة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والمهندس طارق عواد وكيل وزارة الرى ورؤساء مدينتى كفر شكر والخانكة.