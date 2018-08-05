video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماعا لإدراة الأزمات والكوارث

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:50 م
محافظ الغربية يترأس اجتماعا لإدراة الأزمات والكوارث جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة بعمل حصر شامل لكافة المعدات الموجودة بالمراكز والمدن والتأكد من انها تعمل بكفاءة وعمل الصيانه اللازمة لها فى أسرع وقت وكذلك عمل قاعدة بيانات متكامة لمعدات والات المقاولين والمعدات الموجودة فى المعارض مزودة بأرقام تليفونات السائقين للاستعانه بهم فى الحالات القصوى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية اليوم بحضور اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعقيد ايهاب غرابه المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المدن والاحياء وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة  لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة الازمات والكوارث والامطار فى فصل الشتاء.

واكد "صقر" انه سيتم عمل اصطفاف لكافة المعدات على مستوى المحافظة للتاكد من جاهزيتها لمواجهة الازمات .

وعلى هامش الاجتماع وجه محافظ الغربية رؤساء مراكز المدن والاحياء بالاهتمام بنظافة الشوارع بصفه دورية وزيادة عمال النظافة فى الاماكن ذات الكثافة السكانية، كما اكد على متابعتة الدورية لكافة المشروعات والأعمال التى تجرى بالمحافظة.

كما وجه مدير مديرية الطرق بالغربية بسرعة الانتهاء من اعمال الرصف الجارية بشارع الجلاء ومنطقة الكورنيش خلف الاستاد ومدخل طريق سبرباى.

وشدد على ضروة ازالة كافة التعديات على الأراضى فى المهد  وازالة مخلفات  التعديات على الفور وعمل  تقرير شهرى بالتعديات التى تم إزالتها وكذا عمل حصر كامل لكافة أحكام غرامات المبانى .

وفى نهاية الاجتماع طالب محافظ الغربية من رؤساء المدن والأحياء والتنفذيين بالمحافظة بحسن مقابلة الجمهور والعمل على حل مشاكلهم على الفور وتلبية كافة مطالبهم .

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يعتمد 3 مليون جنيه لصرف شارع الرجبي بالمحلة الكبرى

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارالغربية

محافظ الغربية

ادارة الازمات والكوارث

عمليات الرصف




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة