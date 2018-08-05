محافظ الغربية يترأس اجتماعا لإدراة الأزمات والكوارث

الغربية عادل ضرة

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة بعمل حصر شامل لكافة المعدات الموجودة بالمراكز والمدن والتأكد من انها تعمل بكفاءة وعمل الصيانه اللازمة لها فى أسرع وقت وكذلك عمل قاعدة بيانات متكامة لمعدات والات المقاولين والمعدات الموجودة فى المعارض مزودة بأرقام تليفونات السائقين للاستعانه بهم فى الحالات القصوى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية اليوم بحضور اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعقيد ايهاب غرابه المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المدن والاحياء وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة الازمات والكوارث والامطار فى فصل الشتاء.

واكد "صقر" انه سيتم عمل اصطفاف لكافة المعدات على مستوى المحافظة للتاكد من جاهزيتها لمواجهة الازمات .

وعلى هامش الاجتماع وجه محافظ الغربية رؤساء مراكز المدن والاحياء بالاهتمام بنظافة الشوارع بصفه دورية وزيادة عمال النظافة فى الاماكن ذات الكثافة السكانية، كما اكد على متابعتة الدورية لكافة المشروعات والأعمال التى تجرى بالمحافظة.

كما وجه مدير مديرية الطرق بالغربية بسرعة الانتهاء من اعمال الرصف الجارية بشارع الجلاء ومنطقة الكورنيش خلف الاستاد ومدخل طريق سبرباى.

وشدد على ضروة ازالة كافة التعديات على الأراضى فى المهد وازالة مخلفات التعديات على الفور وعمل تقرير شهرى بالتعديات التى تم إزالتها وكذا عمل حصر كامل لكافة أحكام غرامات المبانى .

وفى نهاية الاجتماع طالب محافظ الغربية من رؤساء المدن والأحياء والتنفذيين بالمحافظة بحسن مقابلة الجمهور والعمل على حل مشاكلهم على الفور وتلبية كافة مطالبهم .