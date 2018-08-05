محافظ الشرقية: خطة لبناء 6 مدارس يابانية جديدة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن المحافظة انتهت من بناء 3 مدارس يابانية فى العاشر من رمضان وكفر صقر، وتم دخولهم الخدمة، موضحًا أنه وضع خطة لبناء 6 مدارس يابانية جديدة، بحيث يتم تخصيص أرضى لها فى المدن التابعة للمراكز لتسهيل التحاق الطلاب من أبناء كل القرى فى المركز التابع لها.

وأوضح المحافظ فى تصريح على هامش حفل تكريم الطلاب المتفوقين فى الشهادات العامة، أنه وضع خطة للقضاء على الكثافة الطلابية بالمدارس التى تجاوزت 95 طالبا فى الفصل الواحد، بدأت منذ أول يناير 2016 وتنتهى 2019، لتوفير 8000 فصل دراسى، مضيفًا أن المحافظة أنجزت الخطة بنجاح وحققت أكثر من 80% لم يتبقى سوى 1943 فصل وبحوالى 131 مدرسة، الجارى إنشاءه ستنتهى من تنفيذها فى 2019.

وكانت بدأت، منذ قليل، احتفالية كبرى لتكريم طلاب الشهادات العامة المتفوقين على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد والنواب والشخصيات العامة، ذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق.