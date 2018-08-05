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محافظ الشرقية : إدارة بلبيس كانت تديرها عصابات و أحلتهم للتحقيق

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:17 م
محافظ الشرقية : إدارة بلبيس كانت تديرها عصابات و أحلتهم للتحقيق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية-إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن إدارة بلبيس التعليمية كانت من أسوأ الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، كانت تحكمها عصابات، و شهدت كل المخالفات من تسريب امتحانات و مخالفات قانونية و تدنى مستوى التعليم.

و أضاف خلال حفل تكريم أوائل الشهادات العامة، أنه أحال جميع المخالفات للنيابة للتحقيق فيها، مضيفا أنه عين محمد على مدير للإدارة قبل 7 أشهر، و الذى استطاع القضاء على هذة التحالفات و المخالفات، و إعادة الإدارة لمسارها الطبيعي.  

و كان استعرض رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، اسماء المعلمين المدراء المتميزين و جاء على رأسهم محمد على مدير إدارة بلبيس أفضل مدير إدارة و صلاح عطية موجة أحياء، كأفضل موجة، السيد إبراهيم مدير مدرسة يوسف عطوان للغات بالحسينية كأفضل مدير، و جاء ياسر رشاد كأفضل موجه.

كانت بدأت منذ قليل احتفالية كبرى لتكريم طلاب الشهادات العامة، المتفوقين على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد، و النواب و الشخصيات العامة، ذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق ،من المقرر تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، أوائل شهادات الثانوية العامة، و الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية، و المتفوقين من متحدى الإعاقة، و للمتميزين من  القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، و سيتم منحهم شهادات تقدير و جوائز تقديرية، لمجهوداتهم و حرصهم على التفوق.

 


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