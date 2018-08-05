محافظ البحر الأحمر يفتتح المؤتمر الدولى الثالث للطب البيطرى بالغردقة

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للطب البيطرى بأحد فنادق مدينة الغردقة، بعنوان الطب البيطرى فى خدمة المجتمع "آمال وتحديات".

حضر الاجتماع كل من الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، ولفيف من أساتذة كلية الطب البيطرى بالجامعة والجامعات المصرية، وذلك بأحد فنادق مدينة الغردقة، حيث يقام المؤتمر فى الفترة من 5 أغسطس حتى 7 من نفس الشهر.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة عدد من الأبحاث والدراسات العلمية حول الطب البيطرى وخدمته للمجتمع للخروج بعدة توصيات من شأنها المساعدة فى الخدمة المجتمعية.

ومن جانبه رحب محافظ البحر الأحمر، بكل أعضاء المؤتمر المشاركين من عدد من الجامعات المصرية، مؤكدا على أن البحر الأحمر تسعى سعيا جاداً من أجل زيادة الثروة الحيوانية بالمحافظة، مشيرا أنه يجرى العمل حالياً على إنشاء مزرعة تجريبية لنبات السيليكورنيا وهو نبات صحراوى يستخدم كعليقة خضراء للحيوان بالتعاون مع الجانب الإماراتى.

وقامت إدارة المؤتمر بإهداء درع المؤتمر للواء أحمد عبد الله تقديرا لتعاونه الدائم وترحيبه بكافة المؤتمرات العلمية الهادفة.