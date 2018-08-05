محافظ الإسكندرية: بدء تنفيذ ممشى بطول 2 كيلو متر على الكورنيش بعد موسم الاصطياف

الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه جارى استكمال مشروع "ممشى أهل مصر"، والذى تم تنفيذ المرحلة الأولى منه على كورنيش الإسكندرية بمنطقة المندرة بطول 100 متر كتنفيذ مبدئى للمشروع.

وأشار محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جارى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطول 1800 إلى 2 كيلو متر فى المنطقة الممتدة بين كليوباترا والشاطبى، وذلك عقب انتهاء موسم الاصطياف مباشرة، حتى لا يسبب أعمال التنفيذ عائق أمام المصطافين.

وأكد الدكتور محمد سلطان، على اهتمام المحافظة بتطوير الكورنيش والشواطئ، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروع حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الرى والهيئة المصرية لحماية الشواطئ، حيث تم البدء فى مشروع الحواجز الغاطسة لقلعة قايتباى، مع وقف مشروع طرح "اللسان" الممتد داخل مياه البحر بالقلعة فى المزايدة العلنية، لحين التنسيق مع الجهات المعنية.