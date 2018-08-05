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محافظة القاهرة: رفع 75% من مخلفات مثلث ماسبيرو وتصور لإزالة عمارة الدوحة

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:04 ص
محافظة القاهرة: رفع 75% من مخلفات مثلث ماسبيرو وتصور لإزالة عمارة الدوحة مثلث ماسبيرو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو يسير بخطى سريعة جدا، مشيرا إلى أن نسبة رفع المخلفات وصلت حتى الأن إلى 75% وجارى العمل على إخلاء المساحة بالكامل.
 
وأضاف رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل على إزالة عقارات شارع 26 يوليو المقرر إزالتها، مشيرا إلى أن هناك تصور لإزالة عمارة "الدوحة" الكائن بها "جو باص"، القريبة من هيلتون رمسيس، وذلك للحفاظ على شكل المشروع، بنفس الآلية للتعويض.
 
وأشار شعث، إلى أن إجمالى التعويضات بمشروع مثلث ماسبيرو تخطى المليار جنيه، لافتا إلى أن التعويضات كانت عادلة للجميع.
 
 
 

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