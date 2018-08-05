محافظة أسيوط توزع 500 كرتونة "تحيا مصر" بحى شرق

أسيوط محمود عجمى

واصلت محافظة أسيوط بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية توفير وتوزيع كراتين "تحيا مصر" بأسعار مخفضة على المواطنين خاصة فى الأماكن البعيدة قبل عيد الأضحى المبارك لتخفيف العبء وسد احتياجات الأهالى من المواد الغذائية بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أنه تم توزيع 500 كرتونة سلع غذائية ومواد تموينية بمدينة أسيوط بسعر 40 جنيه للكرتونة الواحدة بدلا من 80 جنيه قيمتها الفعلية وذلك ضمن الألاف من الكراتين المقدمة من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بمحافظة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط فى بيان حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على التلاحم مع أبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومساعدتهم فى توفير احتياجاتهم الأساسية مقدماً شكره للقوات المسلحة على دورها الوطنى ودعمها المتواصل ومساهمتها فى توفير كافة احتياجات المواطنين بشكل ميّسر.

وأشار الدسوقى إلى إنه جارى التوزيع بباقى المراكز مؤكدًا أن التوزيع يتم بالأماكن الأكثر احتياجًا وذات الكثافة السكانية لتوفير احتياجاتهم الأساسية ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار.

على جانب آخر، أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن طرح هيئة الابنية التعليمية بأسيوط مناقصة عامة لإحلال جزئى وتجديد وتوسيع وصيانة 3 مدارس بمركزى أبوتيج والقوصية ضمن مشروع دعم جودة التعليم "كويسب" والممول من خلال التعاون الألمانى – المصرى وضمن خطة التنمية المستدامة.

وقال الدسوقى إن المحافظة لا تألو جهدًا من أجل دعم المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المخلتفة من أجل أبنائنا الطلاب وإنشاء مدارس جديدة للتغلب على كثافة الطلاب فضلا عن أعمال التوسع فى المدارس الموجودة فعليا وإجراء الصيانة الشاملة لتحقيق أكبر معدلات الاستفادة منها بجانب فتح قاعات جديدة لإتاحة الفرصة للطلاب فى الالتحاق بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضح مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة أسيوط لهيئة الأبنية التعليمية أنه سيتم طرح مناقصة عامة رقم (1) للعام المالى 2018/2019 م غدًا 6 أغسطس الجارى لإنشاء وإحلال وتوسيع وصيانة 3 مدارس ضمن مشروع دعم جودة التعليم "كويسب" والممول من خلال التعاون الألمانى – المصرى وهى (توسيع وصيانة مدرسة حاجر دكران للتعليم الأساسى بأبوتيح – إحلال جزئى وصيانة مدرسة الشيخ عون الله "ب" بالقوصية – إحلال جزئى وصيانة مدرسة نجع عرب التتالية "ب" بالقوصية).

يذكر أن هذا مشروع " كويسب "يهدف إلى دعم جودة بيئة التعليم فى مناطق مختارة وكذلك إقامة وإنشاء نظام لا مركزى كفء لتخطيط وتشغيل وإصلاح البنية التحتية للمدارس فى مناطق المشروع من أجل تحقيق الهدف العام لتطوير المدخلات والوسائل للتعليم الأساسي.

من جانب آخر، شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على متابعة المنشآت التموينية والتجارية التابعة للقطاع العام والخاص عن طريق تكثيف الحملات بمراكز وقرى المحافظة للإطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمة وتوافر السلع للمواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مديريات الصحة ، البيطرى ، التموين والوحدات المحلية ؛ ووجه المحافظ مسئولى التموين بالمحافظة بمتابعة المطاحن العامة والخاصة للاطمئنان على إنتاج الدقيق ومطابقته للمواصفات.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم شن حملة مكبرة على مطاحن بنى عديات بمركز منفلوط للوقوف على عملية الإنتاج والتأكد من إجراء عمليات الغربلة والترطيب اللازمة لطحن الأقماح لإنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات القانونية مشيراً إلى المرور على مراحل الإنتاج المختلفة وأخذ عينات من (الأقماح ، الردة ، الدقيق) لإرسالها لمعامل التحاليل المختصة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن جوالات الدقيق المنتجة بالمطاحن مطابقة لمواصفات الوزن المقرر (50كيلوجرام للشكارة) داخل المطاحن مؤكداً على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة على كافة المنافذ والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز وصوامع الغلال وعنابر الدقيق والمطاحن المختلفة بقرى ومراكز المحافظة بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لتحديد مدى جودتها والطرق المستخدمة فى إنتاج الدقيق ليساهم فى إنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات.