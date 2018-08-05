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الأحد، 05 أغسطس 2018 02:23 م
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مجلس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة المخالفات وإشغالات الباعة الجائلين

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:09 م
مجلس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة المخالفات وإشغالات الباعة الجائلين إزالة إشغالات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال مجلس مدينة الأقصر تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، من حملات إزالة الإشغالات بتوجيهات من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية (إدارة شرطة المرافق والمرور والأمن العام والأمن المركزى والكول الأمنى) ، تحت إشراف اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الاقصر لشئون الأمن العام.
 
قاد الحملة أحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية، وبمعاونة حسين عبد العزيز مزيون مساعد رئيس المدينة لشئون الأحياء، وأحمد عبد العزيز نائب رئيس حى وسط، وعصام عبد الراضى مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية، ومحمود عبد الرؤوف مسئول إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.
 
واستهدفت الحملة مناطق عدة بمدينة الأقصر، بدءاً بشارع المحطة والمنشية وصلاح الدين وشارع المدينة المنورة والمستشفى الدولى ومنطقة أبوزيد ويوسف حسن وصولاً حتى شارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبرى أبو الجود، وأسفرت عن تنفيذ وإزالة عدد من الإشغالات ومخلفات الباعة الجائلين أولا بأول.
 
وقال نشأت عدلي إن هذه الحملات مستمرة، وذلك بغرض تحقيق الانضباط فى الشارع الأقصرى، وإعادة المظهر الحضارى لشوارعها.
 
ومن جانبه، أكد اللواء عصام ياسين أن الهدف من تنفيذ هذه الحملات هو ضبط منظومة سير الحنطور ورفع كافة إشغالات الباعة الجائلين ، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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