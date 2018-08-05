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متحدث الرئاسة: نتفاوض على تطوير قطارات الدرجة الثالثة وتحويلها لمكيفة.. فيديو

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:46 م
متحدث الرئاسة: نتفاوض على تطوير قطارات الدرجة الثالثة وتحويلها لمكيفة.. فيديو السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
كتب أيمن رمضان
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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، توجد خطة كبيرة لتطوير السكك الحديدية المصرية من بينها تطوير عربات نقل الركاب بكل الفئات سواء من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وتابع: "جارى التفاوض على تطوير قطارات الدراجة الثالثة حتى تكون مكيفة لتكون نقلة كبيرة لقطاع عريض من الشعب المصرى".

وأضاف "راضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر فضائية "الحياة"، أن هناك خططا طموحة لإحلال وتجديد شبكة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة.

 

 

 


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