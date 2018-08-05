مبيعات السيارات تسجل تحسناً بالمقارنة بين يونيو ومايو

كتب : مصطفى عبد التواب

تتحسن مبيعات السيارات المصرية شهرًا تلو الأخر، حيث حقق سوق السيارات زيادة فى المبيعات شهر يونيو الماضى مقارنة بما حققه السوق خلال شهر مايو الماضى.

وبحسب مجلس معلومات سوق السيارات فأن إجمالى المبيعات خلال يونيو الماضى قد بلغ 15.526 سيارة، فى حين بلغ إجمالى المبيعات خلال مايو الماضى 14.886 سيارة.

وسجل "أميك" تحسن فى مبيعات الشهرين الماضيين بالمقارنة مع مبيعات الشهرين المماثلين لهم فى العام الماضى، حيث سجل أميك أن السيارات بيعت خلال يونيو بواقع 15.526 وحده، وذلك بالمقارنة مع 10.77 وحده خلال يونيو 2017، و خلال مايو 2018 بلغت مبيعات السيارات 14.886 وحدة، بالمقارنة مع 10.273 وحده خلال 2017.