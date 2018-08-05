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مباحث البلينا بسوهاج تضبط تاجر خردة بحوزته مهمات تابعة للسكة الحديد

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:36 م
مباحث البلينا بسوهاج تضبط تاجر خردة بحوزته مهمات تابعة للسكة الحديد مهمات سكة حديد - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب محل لبيع الخردة لحيازته 115 مسمار و68 بلاطة خاصة بمهمات السكك الحديدية.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات بقيام أحد تجار الخردة بالتعامل بالبيع في بيع مهمات السكك الحديدية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وتم ضبط ياسر . ج 41 صاحب محل لبيع الخردة ويقيم بناحية برديس دائرة مركز البلينا وبحوزته "115" مسمار و 68 بلاطة يشتبه أن تكون خاصة بالمهمات المصلحية للسكك الحديدية.

وبمواجهة المتهم قرر أنه قام بتجميعها أثناء عمله في تجارة الخردة وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم والوقوف علي أبعاد نشاطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4562 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

وعلى جانب آخر أوضح مدير أمن سوهاج أن تلك التوجيهات تأتى في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتنفيذا لخطة العمل التي تنتهجها المديرية والمتضمنة في أحد عناصرها فحص ومداهمة العاملين في مجال تجارة الخردة وفحص ما لديهم من مهمات السكك الحديدية وضبط العناصر الإجرامية المشهور عنها الاتجار في الخردة.

 

 


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