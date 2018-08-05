مادورو يتهم الولايات المتحدة وكولومبيا بالسعى لإثارة أعمال عنف فى فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، إن جسما طائرا انفجر أمامه أثناء إلقائه كلمة ووقع" انفجار ضخم".

وأضاف مادورو أن الله والشعب والقوات المسلحة الفنزويلية تحميه، وتابع فى كلمة تلفزيونية أن العنف ضد الحكومة "سيظل يفشل".

وأشار الرئيس الفنزويلى أن تحقيقا بدأ على الفور وإنه تم اعتقال بعض الجناة، مؤكدا أن التحقيقات المبدئية تشير إلى بوجوتا.

ووصف الهجوم بأنه محاولة لاغتياله، قائلا إن "كل شىء يشير" إلى مؤامرة يمينية، متهما الولايات المتحدة وكولومبيا بالسعى إلى إثارة أعمال عنف فى فنزويلا.