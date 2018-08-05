video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كيودو: اليابان وكوريا الشمالية لم يبديا إشارات لعقد قمة بينهما قريبا

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:47 م
كيودو: اليابان وكوريا الشمالية لم يبديا إشارات لعقد قمة بينهما قريبا زعيم كوريا الشمالية
طوكيو /أ ش أ/
إضافة تعليق

أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأحد،  بأن اليابان وكوريا الشمالية لم يبديا أية إشارات دالة على عقد قمة مشتركة بين رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون قريبا.

وأوضحت الوكالة اليابانية أنه على الرغم من أن كوريا الشمالية عقدت بالفعل محادثات قمة مع جارتيها: كوريا الجنوبية والصين؛ إلى جانب الولايات المتحدة، إلا أن زعيمها الشاب لم يُبد أية إشارات لإجراء اجتماع مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قريبا.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بأنه "قريب من نهج بيونج يانج فى التفكير" القول إنه من المتوقع أن تشهد العلاقات اليابانية - الكورية الشمالية المزيد من التدهور عن أى وقتٍ مضى، مضيفا أنه لا ينبغى أن يحدو طوكيو الأمل فى عقد قمة بين كيم وآبى فى المستقبل القريب.

يُشار إلى أن وزير الخارجية اليابانى تارو كونو تحدث مع نظيره الكورى الشمالى رى يونج هو، ليلة أمس الأول على هامش سلسلة اجتماعات لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) فى سنغافورة، فى سابقة هى الأولى من نوعها لحدوث اتصال على مستوى وزارى بين الدولتين، منذ أن شرع آبى فى بحث احتمالية إجراء اجتماع مع الزعيم الكورى الشمالي، عقب لقاء القمة الأمريكية- الكورية الشمالية الأول من نوعه، يونيو الماضي.

كما قال مصدر بوزارة الخارجية اليابانية إنه إعمالا برغبة آبى فى إجراء محادثات ثنائية مع كيم، وبمناسبة انعقاد المؤتمرات الدولية فى شهر سبتمبر المقبل، حثّ مكتب رئيس الوزراء اليابانى وزير خارجيته بإجراء اتصال مع نظيره الكورى الشمالى فى سنغافورة، غير أن الوزير اليابانى لم يحظ بأية نتائج من جراء التحدث مع نظيره الكورى الشمالي، بل من المرجح أن يكون قد تسبب فى زيادة تردى الوضع، بحسب ما أضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه.

وأصرت اليابان على بذل الجهود لتسوية العديد من القضايا؛ منها قضية قيام عملاء كوريون شماليون باختاطف يابانيين، قبل تطبيع العلاقات مع الشطر الشمالي، إعمالا بـ "إعلان بيونج يانج"، الذى يعد وثيقة دبلوماسية رئيسية قامت الدولتين بالتوقيع عليها فى عام 2002.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة أمريكية: كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من صعوبات الاتفاق النووى

اليابان

كوريا الشمالية

مباحثات

إعلان بيونج يانج




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة