كيف تحجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الحر × 18 معلومة

كتب أحمد حسن

استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه.. نقدم لكم فى هذا التقرير كيف تحجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الحر من خلال 18 معلومة جديدة وهى كالتالى..

1- وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 18500 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الحر.

2- مساحة الوحدات تصل لـ90 مترا مربعا، وتضم 3 غرف وصالة وكاملة التشطيب.

3- سيتم بدء حجز الوحدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 12 أغسطس الجارى.

4- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعيا مصرى الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاما.

5- الحجز غير مرتبط بمحل الإقامة ويجوز لأى مواطن حجز وحدة فى أى مدينة.

6- لا يحق للحاجز استخدام الوحدة فى غير النشاط السكنى.

7- يحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد.

8- يلتزم المُتقدم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز.

9- سيتم خصم 1 % مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة.

10- يتم التعاقد خلال 60 يوماً بعد إغلاق باب الحجز.

11- الحجز يتم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.mff.gov.eg).

12- خطوات الحجز:

- ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية (المرفقة بكراسة الشروط).

- إرفاق إيصال شراء الكراسة، وإيصال سداد مقدم الحجز مع المستندات المطلوبة وهى " (استمارة / استمارات حجز الوحدة / الوحدات "حسب عدد الوحدات المُراد حجزها" صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه " صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة" – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى "كهرباء – غاز – مياه")، وذلك بملف واحد بصيغة (pdf)، حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها لتحميلها على الموقع.

13- يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقاً للخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكترونى للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب.

- يقوم المتقدم بإنشاء حساب خاص.

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (sms) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذى قام بتسجيله على الموقع، وتتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

14- حجز الوحدة يتم عن طريق إدخال كود الوحدة أو أكواد الوحدات فى المكان المخصص لها.

15- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بملف واحد بصيغة (pdf) حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم حجز الوحدة / الوحدات المطلوبة بنجاح".

16- يتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز لكل وحدة يُراد حجزها،.

17- يتم سداد باقى إجمالى ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين

- البديل الأول، السداد الفورى نقداً بعد غلق الحجز بدون احتساب فائدة.

- البديل الثانى، السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة بأى من مكاتب البريد المميكنة، كما يلى دفعة استلام عند التعاقد لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30 % من إجمالى ثمن الوحدة السكنية، وسداد باقى ثمن الوحدة السكنية على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً (3 سنوات).

18- التخصيص شخصى ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر.