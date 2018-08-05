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كسر ماسورة صرف صحى يتسبب فى هبوط أرضى بسوهاج

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:06 ص
كسر ماسورة صرف صحى يتسبب فى هبوط أرضى بسوهاج جانب من تفقد الكسر بماسورة صرف صحى
سوهاج محمود مقبول
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شهدت قرية نجع أبوعوض دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، فجر اليوم الأحد، حدوث كسر بماسورة الصرف الصحى العمومية مما نتج عنه حدوث هبوط أرضى بالمكان مما أدى إلى تسرب كمية من المياه مما نتج عنه غمر نصف فدان بالمياه.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بحدوث كسر بماسورة للصرف الصحى بدائرة المركز والذى انتقل إلى مكان الواقعة برفقة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ الإقليم، واللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، واللواء مساعد المدير للأمن، ومأمور المركز وضباط وحدة المباحث وإدارة الحماية المدنية والمرور ومسئولى شرطة المياه والصرف الصحى.

وبالفحص تبين كسر ماسورة الصرف الصحى العمومية المراغة – الغريزات بسبب حدوث هبوط أرض بالمكان أدى لتسريب كمية من المياه نتج عنها غمر مساحة حوالى نصف فدان بالمياه بذات الناحية وقام مسئولى شركة المياه والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالاشتراك وقوات الحماية المدنية بسحب المياه المتسربة والعمل على إصلاح الكسر.

وتم عمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3396 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


 

 


 

 


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