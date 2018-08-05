قوات سوريا الديموقراطية: مستعدون لمبادلة أسرى مسلحين بمخطوفين من السويداء

القامشلى (أ ف ب)

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف عربى كردى مدعوم من الولايات المتحدة، استعدادها الأحد، لتبادل أسرى من تنظيم داعش الإرهابى، بعد أن قام المسلحون بقطع رأس أحد المدنيين المختطفين فى السويداء.

وقال المتحدث باسم التحالف ريدور خليل "نؤكّد لشعبنا فى مدينة السّويداء وأهإلى المختطفين استعدادنا التامّ لأى عمليّة تبادل مع عناصر داعش المعتقلين لدينا فى سبيل تحرير المختطَفين وإعادتهم إلى ذويهم وأهلهم".

ويأتى هذا الإعلان بعد فشل المفاوضات التى تقودها روسيا للإفراج عن 30 امرأة وشابا درزياً خطفهم المسلحون فى محافظة السويداء.

وأضاف خليل أن "هذه المبادرة لا تحل محل الوساطة الروسية أنه فقط اقتراح من جانبنا فى سبيل تخليص المدنيين".

وقد اعتقل التحالف الكردى العربى آلاف المسلحين إثر المعارك التى خاضها ضدهم فى سوريا، وبين هؤلاء الجهاديين أجانب وكذلك قادة فى التنظيم المتطرف.

وفى 25 يوليو، شن التنظيم هجمات منسقة فى محافظة السويداء أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا، وخطف نحو 30 امرأة وشابا فى حين تم الإبلاغ عن 17 رجلًا مفقودين وفقًا لوسائل اعلام محلية والمرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقام التنظيم الخميس بقطع رأس أحد المختطفين، وهو طالب جامعى يبلغ من العمر 19 عاما كان قد اختطف مع والدته من قرية أشبكى، بحسب ما ذكر مدير شبكة "السويداء 24" المحلية للانباء نور رضوان لوكالة فرانس برس.