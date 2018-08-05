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قرقاش: البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبى حول الحديدة غير منصف

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:16 م
قرقاش: البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبى حول الحديدة غير منصف أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، إن البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوربى، والمفوض الأوروبى للمساعدات الإنسانية، غير منصف فى توصيفه لما يحدث فى الحديدة، وغاب عنه إدانة الميلشيات الحوثية.

 

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمى على تويتر:" البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والمفوض الأوروبى للمساعدات الإنسانية أحادى وغير منصف فى توصيفه لما يحدث فى الحديدة، وغاب عنه إدانة المليشيات الحوثية مسئولية انتهاكاتها للوضع الإنسانى خاصة فى أعقاب جريمة استهداف المستشفى وسوق السمك".

 

وأضاف :" وفِى هذا السياق نجد أن الموقف الأوروبى بوجه عام أضعف فى تناوله للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني وحقيقة أن إنقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت على الانتهاكات الحوثية وشرعنتها".

بوست أنور قرقاش
بوست أنور قرقاش

 


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أنور قرقاش

الحديدة

اليمن

الإمارات

الاتحاد الأوربى




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