فيديو وصور.. وزير الأوقاف لوعاظ بعثة الحج: ممنوع الكلام فى السياسة

كتب إسماعيل رفعت - تصوير عمرو مصطفى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن كل البعثات الرسمية، سواء الرئيسية أو الداخلية أو التضامن، وبعثة الوعاظ، لها هدف واحد هو خدمة الحجيج وتمثيل مصر بوجهها الحضارى.

وأضاف خلال لقاء مع وعاظ ومرافقى بعثة الحج الرسمية ووعاظ المنافذ، بحضور المستشار عمر مروان وزير الشؤون النيابية ورئيس بعثة الحج، أن مصر استعادت وبقوة مكانتها الدولية والإقليمية.

وأوضح أن أى مواطن فى الخارج يشعر بقيمة التغير الإيجابى فى مصر حاليا، مضيفا أن قطع المعونات قديما كان يهدد مصر أما الآن لا تنشغل بمساعدات خارجية بل تعتمد مصر على ذاتها.

وأشار إلى أن الرئيس أشاد بمواقف الأشقاء العرب ومساعدتهم لمصر، والدولة الآن تعتمد على نفسها، ولذلك لابد أن يدرك أى ممثل لمصر بالخارج أنه سفيرا لمصر.

ولفت الوزير، إلى أن أى شخص بالخارج يقوم بأى شئ ظنا منه أن أحدا لا يراه فعليه أن يدرك أننا فى عالم صغير، مطالبا من يجد شئ أن يسلمه لأمن الحرم، حتى لا يقع فى مشكلة بأن يأخذها بعفوية وفى النهاية يجد نفسه فى مشكلة.

وشدد الوزير، على أنه يجب على الحجاج ومرافقيهم عدم الكلام فى السياسة وترك الجدل، والتيسير على الحجاج أثناء الفريضة، لافتا إلى أن الفقه الذى تعتمد عليه وزارة الأوقاف ووعاظ الحج هو الفقه الميسر المنضبط ولكنه ليس الفقه الوحيد المقبول وليس قرآن يجب الالتزام به، قائلا:" بعض المسلمين يأخذ بفقه آخر."

وقال الوزير:" يجوز للحاج الأخذ بكل الرخص كمن أحرم من جده لمن له ظرف، معلنا تعيين الشيخ صبرى ياسين وكيل أول وزارة الأوقاف رئيسا لبعثة الحج الخاصة بالأوقاف هذا العام."