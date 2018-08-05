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فيديو.. أردوغان يحمى نفسه بصواريخ "دفاع جوى" أثناء زيارته لمسجد بأسطنبول

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:44 م
فيديو.. أردوغان يحمى نفسه بصواريخ "دفاع جوى" أثناء زيارته لمسجد بأسطنبول جانب من تأمين أردوغان
كتب – محمود محيى
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رصدت وسائل إعلام تركية، صواريخ دفاع جوى مضادة للطائرات ضمن تسليح قوات حرس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أثناء تفقده اليوم الأحد، لمسجد "تشامليجا" تحت الإنشاء بمدينة إسطنبول.

وظهر عدد من حرس أردوغان وهم يحملون على أكتافهم صواريخ دفاع الجوى لحمايته، ضمن خطة تدابير أمنية كثيفة جدا لحماية الديكتاتور العثمانى.

حرس أردوغان حاملين الصواريخ
حرس أردوغان حاملين الصواريخ

وقالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، إن أردوغان خرج  من منزله بمنطقة "كيسيكلى" إلى أعلى تلة تشامليجا، لتفقد أعمال الإنشاءات المستمرة بجامع تشامليجا، وسط تدابير أمنية غير مسبوقة. ولفت الأنظار عدد من المرافقين المكلفين بحماية أردوغان وهم يحملون على أكتافهم صواريخ الدفاع الجوى، ضمن التدابيرالمتخذة لحماية أردوغان خلال زيارته.

تعد تلك المرة الأولى التي تتخذ فيه قوات الأمن التركية تدابير أمنية عالية بهذا الشكل، والتى تأتى عقب محاولة اغتيال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو باستخدام طائرة بدون طيار "درون".

جدير بالذكر، أن المسئولين الفنزويليين أوضحوا أن محاولة اغتيال مادورو، كانت باستخدام طائرتين بدون طيار محملين بمواد متفجرة، وأسفرت المحاولة عن إصابة 7 من الجنود.


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