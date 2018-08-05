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فنزويلا تعتقل 6 أشخاص لاتهامهم بتدبير تفجيرات خلال كلمة للرئيس مادورو

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:39 م
فنزويلا تعتقل 6 أشخاص لاتهامهم بتدبير تفجيرات خلال كلمة للرئيس مادورو الاشتباكات فى فنزويلا
كراكاس (رويترز)
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قالت حكومة فنزويلا اليوم الأحد، إنها احتجزت 6 أشخاص على صلة بانفجارات بطائرات دون طيار خلال احتفال حضره الرئيس نيكولاس مادورو وحذرت المعارضة من حملة محتملة بعدما اتهم مادورو خصومه بمحاولة اغتياله.

وأظهر التلفزيون الحكومى مساء أمس السبت الزعيم الاشتراكى الذى بدت عليه الدهشة مما بدا أنه انفجار بينما كان يلقى خطابا فى العاصمة كراكاس. وبعد لحظات، أظهرت لقطات مئات الجنود الذين يقفون فى تشكيلات وهم يحاولون الهرب من المكان.

وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول إن هناك مذكرة اعتقال صدرت بحق أحد الستة المشتبه بهم فى هجوم عام 2017 على قاعدة عسكرية وإن الثانى سبق وتم اعتقاله فى عام 2014 لمشاركته فى احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال منتقدون من المعارضة إن الحكومة استخدمت فى الماضى مثل هذه الحوادث ذريعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد منتقديها بما فى ذلك سجن بعض أشهر القادة فى البلاد.

 


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