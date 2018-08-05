غلق مقهى يعمل بدون ترخيص شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية حملة على المحلات والمقاهى غير المرخصة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والتى أسفرت عن غلق مقهى يعمل دون ترخيص.

قاد الحملة اللواء خالد حسن مرسى رئيس حى المنتزه أول وبتواجد محمد فكرى سكرتير عام الحى وأحمد إبراهيم معاون رئيس الحى للإزالات وإسلام عبد الحميد مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات ويرافقه خميس الحمراوى وكيل وحده الإزالة وبتواجد إدارة رخص المحلات بحى المنتزه أول.

وتم تنفيذ قرارات الغلق الإداريه رقم 35-36-37 لسنه 2018 الصادر بحق كافيتريا ومحل لبيع المياه الغازيه والتى تقيم أنشطتها فى حدود التنظيم وبدون تراخيص.