غدا.. انطلاق أولى رحلات الحج لبيت الله الحرام من مطار الأقصر الدولى

الأقصر - أحمد مرعى

يشهد مطار الأقصر الدولى، غدا الاثنين، انطلاق أولى رحلات الحجاج لبيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، والتى تضم 225 حاجا فى تمام 5.50 فجرا، من بين 1775 حاجا يسافرون للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ومن المقرر أن تشمل الرحلات أيضاً رحلة فى 7:50 صباحا يوم 7 أغسطس، والرحلة الثالثة والرابعة والخامسة تخرج فى يوم 9 أغسطس فى مواعيد 7:50 صباحا و12:50 ظهرا و7:10 مساء، والرحلتين السادسة والسابعة تنطلق يوم 11 أغسطس فى 7:50 صباحا و2:50 ظهراً.

وكان قد وضع مطار الأقصر الدولى بقيادة اللواء طيار هشام عيسى مدير المطار، خطة الاستعداد لموسم الحج أكبر موسم دينى فى مصر والعالم العربى لتقديم أفضل خدمة ورعاية لكافة الحجاج المقرر انطلاق رحلات سفرهم لبيت الله الحرام، حيث يشهد حالياً مطار الأقصر تجهيزات واستعداد كبرى لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام المقبلة.