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"طالبان" تعلن مسئوليتها عن هجوم انتحارى استهدف قوات أجنبية بأفغانستان

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:26 ص
"طالبان" تعلن مسئوليتها عن هجوم انتحارى استهدف قوات أجنبية بأفغانستان تفجير بأفغانستان - أرشيفية
كابول /أ ش أ/
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أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد، مسئوليتها عن الهجوم الانتحارى الذى استهدف قافلة تابعة للقوات الأجنبية فى إقليم (باروان) بأفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم حاكم إقليم (باروان) وحيدة شاهكار - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - أن الهجوم وقع فى حوالى الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلى لأفغانستان)، عندما كانت القافلة تمر فى منطقة "خالا زاي"، مشيرة إلى أنه لم يسقط ضحايا مدنيون جراء هذا الهجوم.

وأضافت شاهكار أن القوات الأجنبية فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الهجوم، وذلك دون الإشارة إلى ما إذا كان هناك ضحايا فى صفوفهم.

 من جهته أعلن الجيش الأمريكى اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من قوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى هجوم انتحارى شرق أفغانستان.

وقال الجيش الأمريكى - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة جندى أمريكى وجنديين أفغانيين، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان هجوم انتحارى قد استهدف قافلة تابعة للقوات الأجنبية فى إقليم (باروان) بأفغانستان، وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن هذا الهجوم.

 

 

 

 


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طالبان

هجوم انتحارى

قوات اجنبية

افغانستان




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