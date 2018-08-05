ضبط 70 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 47400 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط 70 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 401 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 128 مخالفة انتظار خاطئ وضبط 3 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 641 مخالفة فورية مقابل تحصيل 47400 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.