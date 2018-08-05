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الأحد، 05 أغسطس 2018 02:22 م
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ضبط 70 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 47400 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:30 م
ضبط 70 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 47400 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية دراجات - ارشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى إلتزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 70 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 401 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 128 مخالفة انتظار خاطئ وضبط 3 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 641 مخالفة فورية مقابل تحصيل 47400 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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